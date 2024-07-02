https://news.day.az/society/1672175.html Стартуют экзамены в рамках приема учителей на работу
Стартуют экзамены в рамках приема учителей на работу
В Азербайджане сегодня стартует этап тестовых экзаменов в рамках конкурса по трудоустройству учителей.
Об этом Day.Az сообщили в Институте образования.
Кандидаты могут ознакомиться с информацией о дате и времени проведения экзамена на своих личных страницах.
Отметим, что для участия в конкурсе обратились 61 тыс. человек. Этап тестового экзамена завершится 10 июля, после чего кандидаты, успешно сдавшие экзамен, будут приглашены на собеседование.
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