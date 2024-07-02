Стартуют экзамены в рамках приема учителей на работу

В Азербайджане сегодня стартует этап тестовых экзаменов в рамках конкурса по трудоустройству учителей.

Об этом Day.Az сообщили в Институте образования.

Кандидаты могут ознакомиться с информацией о дате и времени проведения экзамена на своих личных страницах.

Отметим, что для участия в конкурсе обратились 61 тыс. человек. Этап тестового экзамена завершится 10 июля, после чего кандидаты, успешно сдавшие экзамен, будут приглашены на собеседование.