Стартовал полуфинальный этап четвертого конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение").

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, проводимом в Бакинском Экспо-центре, участвуют председатель оргкомитета конкурса "Yüksəliş", заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Фарах Алиева, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев и заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Yüksəliş" Фархад Гаджиев.

Отметим, что в полуфинальном этапе конкурса участвуют 328 кандидатов, успешно завершивших очный этап. В первый день полуфинального этапа участники продемонстрировали свои знания на интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?".

В следующие дни полуфинала участники будут соревноваться по кейсам, и экспертами будут оценены их восемь компетенций (стратегическое мышление, управление эффективностью, ориентация на результат, командная работа, коммуникативные навыки, управление изменениями и инновациями, социальная ответственность, лидерство). Процесс оценки осуществляется методом "оценочной конференции", основанным на международном опыте. Компетенции кандидатов будут оцениваться на основе их подхода к поставленным перед ними задачам.

Кейсы, представленные участникам, разработаны на основе современного мирового опыта и передового формата и охватывают сферу экономики, социальную сферу, области человеческих ресурсов и реконструкции. Полуфинальный этап завершится 7 июля. Участников, успешно завершивших этот этап, ждет финальный этап. Финальный этап конкурса пройдет с 19 по 21 июля. На этом четвертый конкурс "Yüksəliş" завершится.

Напомним, что конкурс "Yüksəliş" ("Восхождение") был учрежден распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019 года. В конкурсе участвуют граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 21 до 51 года, имеющие двухлетний опыт управления и высшее образование. Конкурс состоит из пяти этапов - регистрации, онлайн-отбора, очной встречи, полуфинального и финального этапов. Победители конкурса получают индивидуальный план развития на 1 год от наставников (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов каждый. Отметим, что 25 декабря 2023 года Президент Азербайджанской Республики подписал распоряжение о проведении очередного, четвертого по счету конкурса "Yüksəliş".

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