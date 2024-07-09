"Иса булагы" даст толчок развитию туризма в Шуше

Расположенный в четырех километрах от города Шуша, в лесистой местности на высоте около 1300 метров над уровнем моря, "Иса булагы" считается одним из самых популярных мест отдыха в Азербайджане. Рекреационный комплекс "Иса булагы", открывшийся 5 июля при участии Президента Ильхама Алиева, даст толчок развитию туризма на территории.

Как сказал во вторник Trend сотрудник Управления государственного заповедника города Шуша Керим Керимли, после 44-дневной Отечественной войны "Иса булагы" был полностью восстановлен Управлением государственного заповедника города Шуша. Рекреационный центр и ресторан вокруг источника реконструированы, проведены работы по благоустройству территории, передает Day.Az.

"В рекреационном комплексе расположены 4 гостевых дома и ресторан. Вода источника, считающегося одной из жемчужин азербайджанской природы, прозрачная и полезная. Источник, вокруг которого всегда прохладно, даже в самые жаркие летние дни, всегда был излюбленным местом отдыха шушинцев и гостей города. Ремонт и ввод в эксплуатацию рекреационного комплекса будет способствовать развитию туризма в Шуше", - сказал он.

"Иса булагы", как и 34 года назад, является одним из любимых мест для шушинцев и гостей города.

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