Обнародована фактическая погода

По состоянию на 09:00 12 июля на территории Азербайджана погода была преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в горных и предгорных районах местами прошли грозы и кратковременные ливни.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Лазе (Гусар) составило 13 мм, Шеки, Гахе, Шахдаге, Грызе, Балакене, Гедабеке, Шамкире, Габале, Загатале, Тертере, Евлахе - до 5 мм.

В соответствии с желтым предупреждением в Нефтчале порывы северо-западного ветра достигали 20 м/с, Гёранбое - 19 м/с, Балакене - 18 м/с, Баку и на Абшеронском полуострове - 17 м/с, Ширване, Нафталан - 16 м/с, Загатале - 15 м/с.

В Грызе и Шахдаге наблюдался туман.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 33, Нахчыванской АР - 38, низменных районах - 40, горных районах - 31 градус выше нуля.

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