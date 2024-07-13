Ректору Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Петру Глыбочко вручен орден "Достлуг", которым он награжден Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в сфере образования, передает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Церемония вручения ордена "Достлуг" состоялась в министерстве.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев рассказал о заслугах Петра Глыбочко. "Принятые за последние годы в Азербайджане государственные программы в сфере развития национальной системы здравоохранения на современной основе, реализованные инновационные проекты, меры, направленные на улучшение медицинского образования и подготовку профессиональных медицинских кадров, являются ярким примером внимания и заботы Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой", - заявил министр.

Отметив, что повышение профессионализма медицинских работников является одним из важнейших вопросов, стоящих перед национальным здравоохранением, Теймур Мусаев подчеркнул важность Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Он отметил, что врачи, окончившие это учебное заведение, вносят важный вклад в развитие здравоохранения страны.

Теймур Мусаев также напомнил об участии вместе с министром здравоохранения Российской Федерации на церемонии вручения дипломов первым выпускникам Бакинского филиала в 2021 году.

Министр подчеркнул, что имеются большие перспективы для дальнейшего расширения сотрудничества с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И.М. Сеченова.

Выразив глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за награждение орденом "Достлуг" и высокую оценку, данную его деятельности, Петр Глыбочко подчеркнул, что эта награда имеет для него особое значение.

Он также выразил признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за высокую поддержку деятельности Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Петр Глыбочко подчеркнул, что в Бакинском филиале студентам преподают всемирно известные ученые, профессорско-преподавательский состав Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и здесь созданы все условия для преподавания на высоком уровне.

Ректор отметил, что Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и в будущем будет способствовать подготовке профессиональных медицинских кадров в Азербайджане.

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