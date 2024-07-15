В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в борьбе с COVID-19
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, участвующих в мерах по борьбе с новым штаммом коронавируса (COVID-19).
Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.
Согласно решению, внесены изменения в решение об установлении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мерах по борьбе с новым штаммом коронавируса (COVID-19).
Вышеуказанным изменением срок выплаты надбавки к заработной плате этих медицинских работников продлен до 1 октября 2024 года.
Отметим, что ранее этот срок был продлен до 1 июля.
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