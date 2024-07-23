Назначен новый начальник одного из подразделений Главного управления дорожной полиции Азербайджана

Назначен новый начальник Регистрационно-экзаменационного управления Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, согласно соответствующему приказу, на эту должность назначен Эльчин Хасиев.

До этого назначения Эльчин Хасиев занимал должность начальника Центральной информационной службы Главного управления Государственной дорожной полиции.

Отметим, что бывший начальник Регистрационно-экзаменационного управления Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев был освобожден от занимаемой должности 27 марта 2024 года.

Напомним, что начальником Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана является генерал-майор полиции Рамиз Зейналов. С новым назначением Эльчин Хасиев также стал заместителем начальника Главного управления.

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