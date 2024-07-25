Состоялось 3-е заседание Совета генеральных прокуроров тюркских государств

25 июля в Бишкеке состоялось 3-е заседание Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств, учрежденного в Баку в 2021 году.

Как сообщает Day.Az, на заседании с участием генеральных прокуроров Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, делегации во главе с генеральным секретарем ОТГ, главного советника Международной ассоциации прокуроров было продемонстрировано видеообращение Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Президент поприветствовал участников мероприятия и пожелал успехов в работе заседания.

Отметив в своем выступлении особое значение тюркского единства для Азербайджана, генеральный прокурор Кямран Алиев подчеркнул, что это подтверждается словами Президента Ильхама Алиева: "У нас нет другой семьи, наша семья - это тюркский мир".

Кямран Алиев отметил, что ОТГ внесет важный вклад в консолидацию усилий и более эффективное осуществление взаимного сотрудничества в области обеспечения законности и правопорядка в государствах-членах, надежной защиты прав и свобод человека, борьбы со всеми формами преступности.

Генеральный прокурор проинформировал своих коллег о том, что под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента была полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана, а также что благодаря вниманию и заботе главы государства Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Карабахе ведутся быстрыми темпами восстановительные и строительные работы.

Также Кямран Алиев сказал, что в Азербайджане пройдут 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, а с 29 сентября по 2 октября текущего года - 29-я ежегодная конференция и общее собрание Международной ассоциации прокуроров, и пригласил коллег принять участие в престижном мероприятии.

По итогам заседания было принято Бишкекское заявление, и решено провести следующее заседание в 2025 году в Узбекистане.

В мероприятии принял участие чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Кыргызстане Лятиф Гандилов.

В рамках визита генеральный прокурор Азербайджана встретился с генеральными прокурорами Казахстана и Узбекистана, а также с генеральным советником Международной ассоциации прокуроров и обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества.

На этом рабочий визит делегации Генеральной прокуратуры Азербайджана в Кыргызстан завершился.

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