В Азербайджане произошло землетрясение

В Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Было отмечено, что магнитуда землетрясения составила 3,1.

Землетрясение зафиксировано в 17 км к западу от станции Ярдымлы. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.

Подземные толчки не ощущались.

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