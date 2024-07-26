https://news.day.az/society/1677433.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Было отмечено, что магнитуда землетрясения составила 3,1.
Землетрясение зафиксировано в 17 км к западу от станции Ярдымлы. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.
Подземные толчки не ощущались.
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