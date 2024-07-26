Изменилась ли годовая плата за обучение в вузах Азербайджана?

В социальных сетях распространяется информация о повышении годовой платы за обучение в вузах Азербайджана. Отмечается, что указанный рост составляет 200-300 манатов.

Как передает Day.Az, Trend направил запросы в университеты по этому вопросу.

По словам пресс-секретаря Азербайджанского государственного педагогического университета Джавида Гусейнова, до этого года плата за обучение по всем специальностям составляла 2000 манатов.

"После этого года это будут уже 2300 манатов", - сказал он.

Пресс-секретарь Азербайджанского Технического университета (АзТУ) Севиндж Искендерова сказала, что в университете плата за обучение не повышена.

Руководитель пресс-службы Азербайджанского университета языков Джавид Зейналлы отметил, что в университете предусмотрено частичное изменение суммы оплаты за обучение по ряду специальностей.

"В качестве примера можно привести преподавание английского языка, преподавание языка и литературы по английскому, немецкому и французскому языкам, а также специальности в областях перевода, международных отношений. Сумма оплаты за обучение по преподаванию английского языка в прошлые годы составляла 2500 манатов, а сейчас это будут 2700 манатов", - сказал он.

Пресс-секретарь Бакинского государственного университета Кямала Гулиева сообщила, что более 70 процентов приема студентов в БГУ осуществляется на основе государственного заказа.

"В оплате за обучение изменений в основном нет", - сказала она.

Заведующая отделом по связям с общественностью Азербайджанского экономического университета (UNEC) Эльнара Омарова отметила, что точной информации по запрашиваемому вопросу нет.

Пресс-секретарь Азербайджанского университета архитектуры и строительства Ниджат Абдуллаев сказал, что в этом году каких-либо изменений в стоимости обучения не предусмотрено.

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