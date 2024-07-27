Азербайджанская операционная компания СОР29 провела масштабную тренинговую программу по повышению навыков устойчивости

Азербайджанская операционная компания СОР29 реализовала тренинговую программу по повышению навыков устойчивости с целью поддержки усилий государственных структур по адаптации к глобальным климатическим целям.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе компании, программа прошла с 8 по 26 июля в рамках трехнедельного проекта, состоящего из модулей онлайн-тренинга и информационной сессии в режиме реального времени.

Интенсивная тренинговая программа, проводимая Операционной компанией и зарубежными экспертами, направлена на обеспечение подробного ознакомления различных госструктур с процессом СОР и их эффективного участия в мероприятии, а также осведомленности для повышения навыков этих ведомств в области устойчивого развития. Программа, охватывающая такие области, как климат, устойчивое развитие, управление и социальная сфера, состояла из различных сессий для государственных структур, представляющих 8 различных секторов страны, и послужила углублению понимания климатических проблем и разработке эффективных стратегий реагирования. Тренинговой программой воспользовались в общей сложности 49 структур различного профиля, включая транспорт, энергетику, климат и чрезвычайные ситуации, климатическое финансирование и экономику, продовольственную безопасность и сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, миграцию, молодежь и образование.

В рамках программы в то же время стартовали информационные встречи Организационного комитета COP29. Здесь были затронуты такие темы, как основные направления климатической деятельности, тематические дни COP29, План действий азербайджанского Президиума COP29 и ряд новых инициатив.

Программа обучения и повышения навыков государственных структур помогла прояснить вызывающие вопросы темы в связи с климатической конференцией COP29, которая впервые пройдет в Азербайджане.

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