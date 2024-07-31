На телерадио Нахчывана выявлены нарушения

Сегодня состоялось очередное заседание Коллегии Счетной палаты Азербайджанской Республики.

Как сообщили в среду Day.Az в палате, на заседании коллегии сначала был рассмотрен "Аудиторский отчет о результатах мероприятия по внешнему государственному финансовому контролю по оценке экономичности, эффективности и результативности деятельности Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и его подведомственных структур".

Было отмечено, что в заседании также приняли участие заместитель председателя Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Азиз Шарифов и руководитель аппарата Эльхан Микаилов. Заместитель председателя и руководитель аппарата агентства отметили, что результаты аудита послужат совершенствованию деятельности, будут учтены рекомендации Счетной палаты. В результате обсуждения было принято решение об утверждении аудиторского отчета.

Далее был обсужден "Аудиторский отчет по аудиту использования государственных средств, государственного имущества и внебюджетных поступлений Закрытого акционерного общества "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики"".

По итогам обсуждения было принято решение об утверждении аудиторского отчета, проведении необходимых работ с целью устранения выявленных недостатков, а также о направлении соответствующих материалов в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики с учетом вероятности признаков состава преступления по многочисленным выявленным нарушениям в использовании государственных средств и государственного имущества с аудиторскими доказательствами.

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