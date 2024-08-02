Последние данные о раненых в результате взрыва мин в Газахском районе

2 августа 2024 года 4 человека (мужчины), получившие ранения в результате минного инцидента, были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Центральной больницы Газахского района.

Как сообщает Day.Az, об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сказали в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Лица 1995 и 1998 годов рождения, получившие ранения в области ног в результате взрыва мин, после оказания необходимой медицинской помощи были помещены в отделение интенсивной терапии медицинского учреждения. Состояние обоих раненых оценивается как средней степени тяжести.

Двое других лиц, 1989 и 2002 годов рождения, у которых были диагностированы множественные осколочные ранения на разных участках тела, получили первую медицинскую помощь в отделении неотложной медицинской помощи и выписаны из больницы, поскольку их состояние оценивается как стабильное", - говорится в сообщении TƏBİB.

Отметим, что 2 августа в селе Гызылгаджилы Газахского района, возвращенном Азербайджану на основании соглашения о делимитации азербайджано-армянской границы, достигнутого 19 апреля 2024 года, взорвались мины, заложенные Арменией.

"В результате инцидента военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) гизир Ахадли Хаял Адинагулу оглу и сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Мехдизаде Афиг Мушвиг оглу получили ранения в области ног в результате взрыва противопехотной мины во время разминирования при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники Агентства по разминированию Алекперов Эльчин Ильхам оглу и Мирзаев Явер Гярай оглу получили осколочные ранения. Пострадавшие были немедленно госпитализированы, опасности для их жизни нет", - говорилось в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, ГПС и Агентства по разминированию.

Было отмечено, что сотрудниками Шамкирской военной и Газахской районной прокуратур с участием прокурора-криминалиста проводится осмотр места происшествия и выполняются другие необходимые процессуальные действия. Проводится расследование в органах прокуратуры.

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