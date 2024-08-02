Политика минного террора Армении против Азербайджана продолжается

Армения даже после делимитации продолжает политику минного террора, не отказывается от своих действий, угрожающих жизни и здоровью людей.

Об этом Day.Az сказали в аппарате омбудсмена Азербайджана.

"Сегодня в результате взрыва мин, заложенных Арменией в селе Гызылгаджилы Газахского района, были ранены три гражданских лица и один военнослужащий. Это село было возвращено Азербайджану на основании соглашения о делимитации азербайджано-армянской границы, достигнутого 19 апреля текущего года.

Еще раз заявляем, что армянская сторона не передает Азербайджану точные минные карты, что серьезно препятствует безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на их земли, обеспечению права на жизнь в здоровой окружающей среде, а также процессу делимитации и восстановительно-строительным работам, проводимым в регионе. Международное сообщество должно оказать давление на Армению в вопросе передачи точных минных карт нашей стране, а не молчать об армянском минном терроре", - сказали в аппарате омбудсмена.

Отметим, что 2 августа в селе Гызылгаджилы Газахского района, возвращенном Азербайджану на основании соглашения о делимитации азербайджано-армянской границы, достигнутого 19 апреля 2024 года, взорвались мины, заложенные Арменией.

"В результате инцидента военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) гизир Ахадли Хаял Адинагулу оглу и сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Мехдизаде Афиг Мушвиг оглу получили ранения в области ног в результате взрыва противопехотной мины во время разминирования при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники Агентства по разминированию Алекперов Эльчин Ильхам оглу и Мирзаев Явер Гярай оглу получили осколочные ранения. Пострадавшие были немедленно госпитализированы, опасности для их жизни нет", - говорилось в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, ГПС и Агентства по разминированию.

Было отмечено, что сотрудниками Шамкирской военной и Газахской районной прокуратур с участием прокурора-криминалиста проводится осмотр места происшествия и выполняются другие необходимые процессуальные действия. Проводится расследование в органах прокуратуры.

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