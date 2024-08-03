Обнародовано состояние здоровья пострадавших в ДТП на дороге Баку-Сумгайыт

Из 19 человек, пострадавших в ходе ДТП, произошедшего накануне на магистрали Баку-Сумгайыт, и госпитализированных в больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре с травмами различной степени тяжести, 14 уже выписаны на амбулаторное лечение.

Об этом Day.Az сообщили в субботу в TƏBIB.

Было отмечено, что лечение остальных пострадавших продолжается в соответствующих отделениях медицинского учреждения. Из них оценивается в качестве тяжелого состояние здоровья мужчины, 1993 года рождения, с диагнозами "закрытая черепно-мозговая травма" и "закрытый перелом левого колена", его лечение продолжается в отделении интенсивной терапии. Состояние здоровья получающей лечение в этом отделении женщины, 1961 года рождения, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" оценивается как средней тяжести.

Лечение 2 женщин, 1986 и 1988 годов рождения, с диагнозами "закрытая черепно-мозговая травма" и "сотрясение мозга" продолжается в отделении нейрохирургии. Их состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

Состояние здоровья пострадавшей женщины, 1980 года рождения, проходящей лечение в травматологическом отделении с диагнозом "перелом правого ребра", оценивается как средней тяжести.

Напомним, что 2 августа около 11:00 на 29-м километре автомобильной трассы Баку-Сумгайыт автобус марки "NEOPLAN" с государственным регистрационным знаком 99-JH-667, управляемый Гусейновым Назимом Кязым оглу, следующий по экспресс-маршруту Баку-Сумгайыт, столкнулся с движущимся по маршруту №42 автобусом марки "ISUZU" с государственным регистрационным знаком 50-DO-539 под управлением Юнусова Адиля Шамиль оглу. После столкновения автобус марки "ISUZU" съехал с дороги и перевернулся, в результате чего 1 пассажир погиб на месте происшествия.

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