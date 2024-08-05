Вниманию водителей!

На участке 11-125 км автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией будут проведены работы по ремонту и замене металлических отбойников, вышедших из строя во время дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Day.Az, работы начнутся сегодня в 14:00 и продлятся до 18:00 11 августа.

Водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.

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