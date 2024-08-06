Хочу действовать во имя прославления Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в интервью корреспонденту Trend сказала участница V летнего лагеря диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир" Нилюфар Ибрагими, обучающаяся в Лейпцигском университете.

Она отметила, что всегда проявляла интерес к общественной деятельности.

"После окончания средней школы в Баку в 2020 году я как финалист программы "Future Leaders Exchange Program" получила возможность побывать в Соединенных Штатах Америки. Затем присоединилась к местной Ассоциации азербайджанских выпускников вузов США. В настоящее время я активно работаю в двух организациях: являюсь председателем комитета AIESEC в Лейпциге, а также молодым европослом (Young European Ambassador). AIESEC - это глобальная платформа для молодежи, направленная на развитие ее лидерского потенциала посредством практического опыта, такого как программы стажировок или волонтерские возможности. Это неправительственная и некоммерческая организация, созданная после Второй мировой войны, в 1948 году для установления мира между странами и полностью управляемая молодежью для молодежи", - сказала Н.Ибрагими.

Она отметила, что узнав о проведении V летнего лагеря диаспорской молодежи, она подала заявку и присоединилась к мероприятию.

"Я хотела познакомиться с моими соотечественниками, проживающими в разных частях мира, и, конечно же, посетить наши освобожденные земли. Мероприятия проходят очень интересно и за последние несколько дней я узнала много нового. После возвращения в Германию хочу сотрудничать с диаспорой и действовать для прославления Азербайджана. Рекомендую азербайджанцам, живущим за рубежом, принять участие в следующих летних лагерях", - добавила Н.Ибрагими.

Отметим, что с 1 по 7 августа 2024 года на древней азербайджанской земле - в Лачине проводится V летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир", организованный Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева.

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