Минздрав Азербайджана утвердил новую Инструкцию по иммунизации детей

Соответствующим приказом министра здравоохранения Азербайджанской Республики утверждена Новая Инструкция по иммунизации детей, подготовленная совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Как сообщает во вторник Day.Az, со ссылкой на минздрав Азербайджана, инструкция по применению будет способствовать значительному расширению Программы иммунизации, реализуемой в стране.

"В ней представлена новейшая информация о противопоказаниях к вакцинации, а также впервые указан график отложенной вакцинации.

Помимо этого, инструкция содержит подробную информацию, необходимую для предоставления качественных услуг по иммунизации, включая хранение, транспортировку, методы введения вакцин и возможные побочные эффекты после вакцинации. В утвержденной инструкции также представлена краткая информация о вакцинах, которая не входит в Календарь профилактических прививок, применяемых в нашей стране.

Новая инструкция поможет устранить ложные представления о вакцинах, оказав положительное влияние на повышение уровня охвата иммунизацией детей.

Это является важным шагом по защите детей от болезней при помощи вакцин. Также инструкция позволит медицинским работникам предоставлять более качественные услуги по иммунизации.

Новое пособие для медицинского персонала будет использоваться в качестве основного источника в повседневной практике и обеспечит проведение иммунизации в соответствии стандартам безопасности и эффективности", - говорится в сообщении ведомства.

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