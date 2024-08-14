https://news.day.az/society/1681905.html В Баку автобус до аэропорта будет работать круглосуточно
В Баку автобус до аэропорта будет работать круглосуточно
С сегодняшнего дня маршрутная линия H1-Airport Express будет работать 24 часа в сутки.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на ООО "BakuBus".
Согласно информации, автобусы по маршруту будут курсировать с 20-минутными интервалами в дневное время и с 45-минутными - в ночное.
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