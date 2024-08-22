Грузия возводит дороги к границам Азербайджана и Армении

В Грузии объявили тендер на строительство скоростных дорог к границам Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Речь идет о строительстве участков дорог Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло, которые являются частью международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, и соединяют Грузию с границами Азербайджана и Армении.

Проект будет реализован при софинансировании Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и правительства Грузии, в связи с чем ЕИБ выделил кредит в размере 250 миллионов евро.

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