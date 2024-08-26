В Наримановском районе на пересечении проспекта Фатали хана Хойского и улицы Гасаноглу произошел пожар в одном из жилых домов.

Как сообщили Day.Az в центре интеллектуального управления транспортом МВД, по этой причине было введено ограничение на проезд в направлении станции метро "Нариманов".

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