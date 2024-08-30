В Баку оштрафовали несовершеннолетнего автохулигана

В Баку оштрафован несовершеннолетний автохулиган, кадры с которым распространились недавно в соцсети TikTok.

Как передает Day.Az, мальчик опасно управлял автомобилем ВАЗ-21214. Все видео с профиля на данный момент удалены.

В Управлении Государственной дорожной полиции Баку провели расследование, которое выявило, что инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы. Согласно действующему законодательству, административные меры были приняты как в отношении несовершеннолетнего водителя, а также владельца автомобиля Т.Ахмедова.

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