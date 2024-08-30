https://news.day.az/society/1685260.html В Баку оштрафовали несовершеннолетнего автохулигана - ВИДЕО
В Баку оштрафовали несовершеннолетнего автохулигана - ВИДЕО
В Баку оштрафован несовершеннолетний автохулиган, кадры с которым распространились недавно в соцсети TikTok.
Как передает Day.Az, мальчик опасно управлял автомобилем ВАЗ-21214. Все видео с профиля на данный момент удалены.
В Управлении Государственной дорожной полиции Баку провели расследование, которое выявило, что инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы. Согласно действующему законодательству, административные меры были приняты как в отношении несовершеннолетнего водителя, а также владельца автомобиля Т.Ахмедова.
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