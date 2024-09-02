https://news.day.az/society/1686352.html Тяжелое ДТП в Азербайджане - есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Азербайджане - есть пострадавшие
В Агстафе столкнулись два автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано у въезда в район. В результате аварии пять человек получили различные травмы, все они госпитализированы.
По данному факту проводится расследование.
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