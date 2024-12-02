В Баку задержаны автоугонщики

Утром 30 ноября в полицию поступило сообщение о похищении в Баку автомобиля марки "Mercedes" на территории поселка Джейранбатан.

Как сообщает Day.Az, согласно информации пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники 5-го отделения полиции Сумгайытского ГУ оперативно задержали 22-летнего С.Мамедли вместе с угнанным транспортным средством.

В тот же день сотрудники 19-го отделения полиции Насиминского РУ задержали 38-летнего ранее судимого З.Мамедова по подозрению в угоне автомобиля "ВАЗ-2106". Похищенный автомобиль был обнаружен на территории поселка Пиршаги Сабунчинского района.

По обоим фактам продолжаются расследования.