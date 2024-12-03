Названо число иностранцев-нарушителей госграницы Азербайджана в ноябре

В ноябре 2024 года за нарушение государственной границы Азербайджана были задержаны 17 иностранцев.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба (ГПС).

Среди задержанных 10 граждан Азербайджана, 8 граждан Алжира, по 3 гражданина Ирана и Марокко, 2 гражданина Бангладеш и 1 гражданин Пакистана.

Сообщается, что в рамках борьбы с нелегальной миграцией были задержаны 6 человек, пытавшиеся пересечь государственную границу с поддельными паспортами и чужими документами.

За нарушение правил пограничного режима были задержаны 934 человека, по отношению к ним приняты соответствующие меры.

В рамках мероприятий по борьбе с преступностью были выявлены и переданы соответствующим органам 337 человек, разыскиваемые правоохранительными органами Азербайджанской Республики, был пресечен выезд из страны 440 человек, которым запрещен выезд из страны, и пресечен въезд на территорию страны 11 человек, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику.

В рамках борьбы с контрабандой наркотических средств было обнаружено и изъято из незаконного оборота 177 кг 299 гр наркотиков и 6018 наркосодержащих таблеток.

В рамках мероприятий по борьбе с контрабандой задержана контрабанда общей стоимостью 1 млн. 738 тыс. 172 манатов, в том числе прибор ночного видения, лекарственные препараты, алкогольные напитки, табачные изделия, магазин к пистолету ПМ и патроны к нему.

Мероприятия по обеспечению надежной охраны наших государственных границ продолжаются.