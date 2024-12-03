Теймур Мусаев встретился с делегацией Гвинеи-Бисау

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией Гвинеи-Бисау, возглавляемой министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Карлосом Пинто Перейрой. В составе делегации также присутствовали министр окружающей среды Гвинеи-Бисау Вириато Кассама и другие официальные лица.

Как передает Day.Az, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев приветствовал гостей и отметил значительные возможности для расширения сотрудничества между странами в области здравоохранения. Он подчеркнул, что взаимодействие в этой сфере осуществляется на международном уровне, в частности, в рамках таких организаций, как Движение неприсоединения и Организация исламского сотрудничества.

В завершение встречи Мусаев выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений в области здравоохранения. Карлос Пинто Перейра, в свою очередь, отметил, что дипломатические отношения между Гвинеей-Бисау и Азербайджаном были установлены в 1992 году, и с тех пор сотрудничество между странами развивается нарастающим темпом.

В ходе встречи также обсуждались вопросы оказания поддержки в обучении медицинских специалистов из Гвинеи-Бисау и другие вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран.