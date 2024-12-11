"Желтое" и "оранжевое" предупреждение в связи с ветреной погодой

В связи с ожидаемыми сильными ветрами 12-13 декабря в Баку на Абшеронском полуострове и в нескольких других регионах Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно желтому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в таких районах, как Агдам, Агдере, Кельбаджар, Газах, Гянджа, Агстафа, Товуз, Гедабек, Дашкесен, Шамкир, Гёйгель, Самух, Мингячевир, Евлах, Барда, Тертер, Уджар, Агдаш, Гах, Балакен, Шеки, Загатала, Гусар, Хызы, Хачмаз, Сиязан, Шабран, Огуз, Габала, Сальян, Нефтчала, Гаджигабул, Ширван и Гёйча, ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

Оранжевое предупреждение касается Гёранбоя и Нафталана, где порывы северо-западного ветра могут достичь 20,8-28,4 м/с.

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