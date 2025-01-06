Миграционная служба Азербайджана обратилась к гражданам России

Согласно постановлению Кабмина Азербайджана от 29 декабря 2024 года № 561, срок временного пребывания граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, прибывающих в Азербайджан без требования визы, с 1 января 2025 года не может превышать 90 дней в одном календарном году.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Государственной миграционной службы.

Граждане Российской Федерации и лица без гражданства, желающие находиться или проживать в стране более 90 дней в течение года, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, при наличии оснований, предусмотренных законодательством, до истечения срока временного пребывания должны обратиться в Государственную миграционную службу для продления этого срока или выдачи разрешения на временное проживание.

С 1 января 2025 года вышеуказанным лицам необходимо соблюдать это требование.

Для подробной информации можно обратиться в колл-центр (012) 919, в профили в соцсетях (facebook, instagram), либо на почтовый адрес [email protected].