Отец и сын задержаны за избиение человека

В социальных сетях распространились видеоматериалы, где неизвестные лица демонстрируют агрессивное поведение и совершают насильственные действия против мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники полиции оперативно выяснили личности злоумышленников.

Ими оказались 53-летний Шамкир Насибов и его 19-летний сын Туран Насибли. Инцидент произошел в Агстафинском районе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В отношении задержанных судом была избрана мера пресечения в виде ареста, и им предъявлены обвинения.

В настоящее время ведется следствие для выяснения всех обстоятельств происшествия.