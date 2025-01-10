На какой стадии находится строительство нового моста в Абшеронском районе?

Продолжается строительство нового моста над железнодорожной линией и Самур-Абшеронским каналом, который соединит город Сумгайыт с поселком Сарай в Абшеронском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Для реализации проекта задействовано необходимое количество специалистов и техники. Новый путепровод будет иметь длину 104 метра, ширину 21,6 метра и включать три пролета. Движение транспорта будет организовано по четырем полосам, а для пешеходов предусмотрены тротуары шириной 2 метра с обеих сторон моста.

На начальном этапе строительства были перенесены инженерные коммуникации, снесен старый мост и проведена расчистка территории. В настоящее время завершен демонтаж части путепровода над Самур-Абшеронским каналом, ведется разборка опор и снятие верхнего слоя конструкции над железной дорогой.

Старый мост, построенный в 1970-х годах, ранее был обследован специалистами, и результаты проверки показали наличие серьезных дефектов, снижающих его прочность. По итогам обсуждений на заседании Транспортного координационного совета было принято решение о демонтаже аварийного сооружения и строительстве на его месте нового моста. Выполнение этих работ поручено ГААДА.