Стартуют работы по созданию двух новых сельских населенных пунктов Лачинского района

Начинаются работы по проектированию двух сельских населенных пунктов Лачинского района.

Как сообщает в пятницу Day.Az, речь идет о сельских населенных пунктах Эрикли и Кюрдхаджи.

Так, будут осуществлены работы по проектированию в рамках первого этапа.

В связи с этим соответствующая деятельность проводится Службой восстановления, строительства и управления Лачинского района.

Проектирование сельского населенного пункта Эрикли поручено ООО "İnteqris", а Кюрдхаджи - Главному государственному проектному институту "Азердовлетлайихе", с ними заключены контракты на 910 тысяч 370 манатов и 907 тысяч 789 манатов соответственно.