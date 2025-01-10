https://news.day.az/society/1722001.html Стартуют работы по созданию двух новых сельских населенных пунктов Лачинского района Начинаются работы по проектированию двух сельских населенных пунктов Лачинского района. Как сообщает в пятницу Day.Az, речь идет о сельских населенных пунктах Эрикли и Кюрдхаджи. Так, будут осуществлены работы по проектированию в рамках первого этапа.
Стартуют работы по созданию двух новых сельских населенных пунктов Лачинского района
Начинаются работы по проектированию двух сельских населенных пунктов Лачинского района.
Как сообщает в пятницу Day.Az, речь идет о сельских населенных пунктах Эрикли и Кюрдхаджи.
Так, будут осуществлены работы по проектированию в рамках первого этапа.
В связи с этим соответствующая деятельность проводится Службой восстановления, строительства и управления Лачинского района.
Проектирование сельского населенного пункта Эрикли поручено ООО "İnteqris", а Кюрдхаджи - Главному государственному проектному институту "Азердовлетлайихе", с ними заключены контракты на 910 тысяч 370 манатов и 907 тысяч 789 манатов соответственно.
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