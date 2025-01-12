В Нахчыване и горных районах зафиксировано до 8 градусов мороза

Обнародована фактическая погода по состоянию на 9:00 утра 12 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, погодные условия на территории страны были стабильными и преимущественно без осадков.

Ветер - западный, в Гобустане временами порывистый до 16 м/с.

В Сумгайыте, Пираллахи, Евлахе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Нахчыване, Губе и Шабране наблюдался туман, видимость составляла до 200 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 7 градусов тепла, в районах Арана от 1 мороза до 5 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике и горных районах до 8 градусов мороза.