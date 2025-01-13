Между Минобороны и Военной прокуратурой Азербайджана подписан план совместных мероприятий

В целях укрепления правопорядка и воинской дисциплины, а также предотвращения преступных деяний в армии Азербайджана, между министерством обороны и Военной прокуратурой Азербайджанской Республики подписан план совместных мероприятий на 2025 год.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Минобороны Азербайджана.

"В соответствии с планом определены сроки и места проведения запланированных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, предусмотренных в течение текущего года в войсках (силах), объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях министерства обороны с участием военнослужащих, будут осуществлены мероприятия, направленные на повышение знаний личного состава в области права, укрепление дисциплины и правопорядка, устранение имеющихся проблем и иная деятельность", - говорится в информации ведомства.

Ранее мы сообщали, что Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти сверхсрочную службу.