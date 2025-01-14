На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
3. Улица Ниязи, в направлении транспортной развязки "Азнефть";
4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
5. Проспект Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;
6. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Академика Гасана Алиева;
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
12. Улица Зарифы Алиевой;
13. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января".
14. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
15. Улица Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы.
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