На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

3. Улица Ниязи, в направлении транспортной развязки "Азнефть";

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

5. Проспект Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;

6. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Академика Гасана Алиева;

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

12. Улица Зарифы Алиевой;

13. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января".

14. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

15. Улица Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы.