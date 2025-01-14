В Азербайджане снимут фильм о Национальном герое Окюме Алиевой

Секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженный деятель искусств, режиссер, сценарист Зия Шихлинский снимет короткометражный документальный фильм о жизни Национального героя Хокуме Алиевой - стюардессе рейса Баку-Грозный, сообщили Day.Az в пресс-службе СКА.

Художественный руководитель фильма - председатель СКА, народный артист Расим Балаев, автор сценария и режиссер - Зия Шихлинский, оператор - член правления СКА, заслуженный деятель искусств Адиль Аббасов.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL и следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау. На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева за высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей и спасении жизни пассажиров при крушении пассажирского самолета Embraer 190 Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, членам экипажа, погибшим в авиакатастрофе - Кшнякину Игорю, Кальянинову Александру, Алиевой Хокуме присвоено звание "Национальный герой Азербайджана" (посмертно).