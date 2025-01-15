На один из бакинских маршрутов пустят новые автобусы

В Баку ожидаются улучшения на популярном автобусном маршруте №165, который соединяет молодежный городок в поселке Бинагади с такими станциями метро, как "Мемар Аджеми", "20 Января", "Иншаатчылар", а также с улицей Аббаса Мирзы Шарифзаде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с 16 января на этот маршрут выйдут 20 новых современных автобусов марки King Long, которые работают на экологически чистом газомоторном топливе CNG (сжатый природный газ).

Это обновление транспорта позволит сократить интервал между автобусами до 7-8 минут, сделав поездки для пассажиров более удобными и быстрыми. Также оплата проезда в новых автобусах будет возможна только через безналичные способы.

AYNA добавляет, что обновление автобусного парка продолжится поэтапно, с целью улучшения качества обслуживания пассажиров в общественном транспорте Баку.