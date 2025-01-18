Семья Хокумы Алиевой стала жертвой мошенников

Семья погибшего члена экипажа в крушении самолета AZAL, Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой, стала жертвой мошенников.

Данный факт в субботу подтвердил Day.Az отец Х.Алиевой Джалил Алиев.

Он отметил, что инцидент произошел вчера вечером.

По словам Дж.Алиева, лица, укравшие деньги, обманули его, заявив, что являются сотрудниками Kapital Bank.

"Позвонив по телефону, сказали, что ваш пароль и карту прислал кто-то по имени Эльмир Гасанов. Всего с карты снято 80 507 манатов. Они утверждали, что являются сотрудниками Kapital Bank",- отметил он.

Дж.Алиев уже сообщил об инциденте в правоохранительные органы, позвонив на горячую линию министерства внутренних дел Азербайджана.

Отец Национального героя сказал, что украденные средства с карты были остатком от страховой выплаты и компенсации в размере 40 тысяч манатов, полученных после смерти Х.Алиевой.