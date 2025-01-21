В Азербайджане повышается минимальный размер трудовой пенсии

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"В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, в закон "О трудовых пенсиях" будут внесены изменения".

Как передает Day.Az, об этом сообщил АПА председатель комитета Милли меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Председатель комитета отметил, что минимальный размер трудовых пенсий устанавливается законом:

"Президент рекомендовал правительству повысить минимальный размер трудовых пенсий. Согласно распоряжению Президента, минимальный размер трудовых пенсий должен быть увеличен с 280 до 320 манатов. Поэтому мы вносим это положение в закон. Комитет примет решение о повышении минимального размера трудовых пенсий, а на первом заседании весенней сессии 1 февраля парламент также примет решение".

Председатель комитета отметил, что все пенсии будут повышены в связи с повышением минимальной трудовой пенсии.

Отметим, согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева от 23 декабря 2024 года, минимальный размер трудовой пенсии должен быть повышен с 1 февраля 2025 года с 280 до 320 манатов.

Напомним, на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике будет обсуждаться проект закона "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях".