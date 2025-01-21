https://news.day.az/society/1724496.html Большинство обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против Азербайджана попросило заменить им меру пресечения Большинство обвиняемых в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении, попросило заменить им меру пресечения в виде ареста на домашний арест. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Большинство обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против Азербайджана попросило заменить им меру пресечения
Большинство обвиняемых в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении, попросило заменить им меру пресечения в виде ареста на домашний арест.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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