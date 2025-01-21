https://news.day.az/society/1724486.html Продолжается суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении - ФОТО Продолжается суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом новости можно ознакомиться по ссылке.
Продолжается суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении - ФОТО
Продолжается суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом новости можно ознакомиться по ссылке.
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