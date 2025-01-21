Продолжается суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении

Продолжается суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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