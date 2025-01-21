Дом-музей Муртузы Мухтарова в Мардакане будет отреставрирован

В Доме-музее мецената и нефтяного миллионера Муртузы Мухтарова в Мардакане будут проведены реставрационные работы.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим хозрасчетное общество с ограниченной ответственностью "Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir" начало соответствующие работы.

Так, реставрационные работы в Доме-музее будут проводиться в рамках реконструкции и благоустройства Дендрологического парка, расположенного в поселке Мардакан Хазарского района города Баку.

Предположительно, на выполнение указанных работ будет потрачено 7,1 миллиона манатов.

Отметим, что территория, на которой расположено юридическое лицо публичного права "Дендрологический сад", в 1895-1920 годах была частным садом нефтяного миллионера, крупного мецената Муртузы Мухтарова.