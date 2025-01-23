В Азербайджане утилизирована не пригодная к употреблению иранская продукция

В Азербайджане утилизирована не пригодная к употреблению иранская продукция.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Инспекторы АПБА провели контрольные мероприятия, в ходе которых были взяты образцы партий фруктового лаваша, кураги и кекса, ввезенных из Ирана. По результатам лабораторных анализов установлено, что эти продукты не соответствуют установленным стандартам и непригодны для употребления.

Несоответствия обнаружены в следующих товарах:

Несоответствия были выявлены в следующих продуктах:

Наименование

продукции

Вес, кг

Производитель

Импортер

Партия товара

Фруктовый лаваш

14 850

Reza Ghaderi

ООО Yedcon 2024

17.10.2024-17.10.2026

Курага

4 110

Hasan Mohammadloo

ООО Yedcon 2024

20.09.2024-20.09.2025

Кекс

1 100

Shırın Gholat Bonab

Физическое лицо Кямран Абдулла оглу Керимов

25.09.2024-25.02.2025

По данному факту принято соответствующее решение, негодная продукция утилизирована.