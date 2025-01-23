В Азербайджане утилизирована не пригодная к употреблению иранская продукция.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Инспекторы АПБА провели контрольные мероприятия, в ходе которых были взяты образцы партий фруктового лаваша, кураги и кекса, ввезенных из Ирана. По результатам лабораторных анализов установлено, что эти продукты не соответствуют установленным стандартам и непригодны для употребления.

Несоответствия обнаружены в следующих товарах:

Несоответствия были выявлены в следующих продуктах:

Наименование продукции Вес, кг Производитель Импортер Партия товара Фруктовый лаваш 14 850 Reza Ghaderi ООО Yedcon 2024 17.10.2024-17.10.2026 Курага 4 110 Hasan Mohammadloo ООО Yedcon 2024 20.09.2024-20.09.2025 Кекс 1 100 Shırın Gholat Bonab Физическое лицо Кямран Абдулла оглу Керимов 25.09.2024-25.02.2025

По данному факту принято соответствующее решение, негодная продукция утилизирована.