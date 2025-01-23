В Азербайджане утилизирована не пригодная к употреблению иранская продукция - ФОТО
В Азербайджане утилизирована не пригодная к употреблению иранская продукция.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
Инспекторы АПБА провели контрольные мероприятия, в ходе которых были взяты образцы партий фруктового лаваша, кураги и кекса, ввезенных из Ирана. По результатам лабораторных анализов установлено, что эти продукты не соответствуют установленным стандартам и непригодны для употребления.
Несоответствия обнаружены в следующих товарах:
Несоответствия были выявлены в следующих продуктах:
|
Наименование
продукции
|
Вес, кг
|
Производитель
|
Импортер
|
Партия товара
|
Фруктовый лаваш
|
14 850
|
Reza Ghaderi
|
ООО Yedcon 2024
|
17.10.2024-17.10.2026
|
Курага
|
4 110
|
Hasan Mohammadloo
|
ООО Yedcon 2024
|
20.09.2024-20.09.2025
|
Кекс
|
1 100
|
Shırın Gholat Bonab
|
Физическое лицо Кямран Абдулла оглу Керимов
|
25.09.2024-25.02.2025
По данному факту принято соответствующее решение, негодная продукция утилизирована.
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