В Азербайджане может снизиться цена на корм для животных

Цены на корм для животных станут более доступными, если данная продукция будет освобождена от НДС.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии Фатма Йылдырым на сегодняшнем заседании комитета.

По ее словам, количество обращений к ней по этому вопросу увеличивается.

Депутат отметила, что цены на корм для животных растут.