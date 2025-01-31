Анар Рзаев об изменениях в движении автобусов и пассажиропотоке

Нам удалось достичь в прошлом году рекордных показателей по ряду направлений транспортного сектора, что стало логическим итогом масштабной работы.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев.

По словам председателя, достаточно только отметить, что в результате увеличения числа лиц, пользующихся автобусами, в 2024 году в Баку было перевезено 476 млн пассажиров, а это на 28 млн больше по сравнению с 2023 годом.

"В целом, в минувшем году пассажироперевозки по столице и пригородам увеличились на 9% и составили 518 млн человек. При этом перевозки автобусами BakuBus выросли на 20%, или на 148 млн человек.

Это стало возможным в силу многих факторов, в том числе благодаря оптимизации системы общественного транспорта, созданию, последовательному расширению и увязке специальных полос движения на улицах столицы. Проведенные нашими специалистами мониторинги показывают, что средняя скорость движения автобусов на этих полосах выросла с 18 км/ч до 22 км/ч, время следования на некоторых улицах сократилось на 12, а на других и вовсе на 22 минуты. То есть на большинстве маршрутов удалось значительно сократить интервал, из-за которого мы раньше получали немало жалоб, существенно возросло число пассажиров. Как вы понимаете, за всей этой статистикой стоит очень важный фактор - растущее доверие пассажиров к общественному транспорту", - отметил А.Рзаев.