В Баку станет больше автобусных полос

В Баку расширят сеть автобусных полос.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend рассказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев.

По его словам, в настоящее время в соответствии с новой маршрутной сетью в столице создано около 40 автобусных полос общей протяженностью 112 километров.

Он отметил, что на этих полосах ежедневно автобусы перевозят около 900 тысяч пассажиров.

"Однако это, конечно, не предел, и наши специалисты продолжают работать над проектами по расширению сети автобусных полос", - отметил А. Рзаев.

Ранее мы сообщали, что в Баку минимизированы выезды на автобусные полосы.