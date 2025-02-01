https://news.day.az/society/1727060.html В Баку станет больше автобусных полос В настоящее время в соответствии с новой маршрутной сетью в столице создано около 40 автобусных полос общей протяженностью 112 километров.
В Баку станет больше автобусных полос
В Баку расширят сеть автобусных полос.
Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend рассказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев.
По его словам, в настоящее время в соответствии с новой маршрутной сетью в столице создано около 40 автобусных полос общей протяженностью 112 километров.
Он отметил, что на этих полосах ежедневно автобусы перевозят около 900 тысяч пассажиров.
"Однако это, конечно, не предел, и наши специалисты продолжают работать над проектами по расширению сети автобусных полос", - отметил А. Рзаев.
Ранее мы сообщали, что в Баку минимизированы выезды на автобусные полосы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре