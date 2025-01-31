В Баку минимизированы выезды на автобусные полосы

Постепенно приходит осознание, что автобусами можно добраться до пункта назначения гораздо быстрее, не беспокоясь о дорожной обстановке, поиске парковочных мест и других проблемах, с которыми сталкиваются водители частных автомобилей.

Как сказал Day.Az, об этом в интервью Trend сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев.

Председатель подчеркнул, что в последнее время даже заядлые любители поездок на машине стали чаще ездить на автобусах, особенно на короткие и средние расстояния.

"Нам удалось добиться удовлетворенности граждан не на словах, а на деле. Значительную роль в повышении эффективности автобусных полос сыграло также совершенствование законодательства, что практически свело к минимуму случаи выезда на эти полосы других участников движения", - отметил А.Рзаев.