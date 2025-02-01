Дорожная полиция призвала быть осторожными водителей и и пешеходам

В настоящее время в Баку, окрестностях столицы и регионах республики наблюдается туман, видимость на дорогах ограничена.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Главного управления дорожной полиции.

Отмечается, что водители должны быть более осторожными в такую погоду, поскольку густой туман затрудняет видимость других участников движения и дорожных знаков. Кроме того, водителям рекомендуется выбирать скорость и дистанцию, соответствующие погодным условиям, проверять техническое состояние транспортных средств и строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, обгоне и маневрировании.

"Пешеходы также должны учитывать, что в туманную погоду водители испытывают трудности с видимостью дороги и обочин, и, выходя на дорогу в таких условиях, не должны забывать о своей ответственности", - говорится в сообщении.