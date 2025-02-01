https://news.day.az/society/1727162.html Автобус столкнулся с грузовиком в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО На участке автодороги Баку - Губа - граница с Российской Федерацией, проходящем через Сиязаньский район, произошло ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автобус, следовавший по маршруту Баку - Худат, столкнулся с грузовиком. В результате аварии один пассажир пострадал и был доставлен в больницу машиной скорой помощи.
Автобус столкнулся с грузовиком в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
На участке автодороги Баку - Губа - граница с Российской Федерацией, проходящем через Сиязаньский район, произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автобус, следовавший по маршруту Баку - Худат, столкнулся с грузовиком.
В результате аварии один пассажир пострадал и был доставлен в больницу машиной скорой помощи.
Автобус также получил значительные повреждения. В момент столкновения в салоне находился 51 пассажир.
По факту ДТП ведется расследование.
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