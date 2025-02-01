Автобус столкнулся с грузовиком в Азербайджане

На участке автодороги Баку - Губа - граница с Российской Федерацией, проходящем через Сиязаньский район, произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автобус, следовавший по маршруту Баку - Худат, столкнулся с грузовиком.

В результате аварии один пассажир пострадал и был доставлен в больницу машиной скорой помощи.

Автобус также получил значительные повреждения. В момент столкновения в салоне находился 51 пассажир.

По факту ДТП ведется расследование.