ДТП в Габале

- есть погибший и раненые

В селе Тевля Габалинского района минувшим днем в районе 20 часов произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, столкнулись автомобили маров ВАЗ-2106 и ВАЗ-2101.

В результате аварии пассажир первого автомобиля 66-летний Эхсан Керимов скончался на месте от полученных травм. Еще два человека - 48-летний Муслим Солтанов и 56-летний водитель Эмин Мушдагов - получили ранения.

Также пострадали водитель второго автомобиля 30-летний Акасиб Гараибли и его 22-летний пассажир Эльнур Джабраилов.

По информации региональной группы пресс-службы МВД, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.