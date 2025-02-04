Кому положены бесплатные медсправки?

Граждане до 18 лет могут пройти полное медицинское обследование за счет обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Кроме того, медицинские справки для лиц, призываемых на военную службу, также покрываются за счет ОМС.

Ранее мы сообщили, что в Азербайджане вносится изменение в закон о медстраховании.